В наши непростые дни, когда многие теряют стабильность, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе становятся спасательным кругом для многих.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе стали настоящим спасением благодаря усилиям благотворителей и волонтерских сообществ, сообщает Politeka.

Благодаря этим инициативам сотни людей могут получить не только еду, но и иногда необходимы медикаменты.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляет фонд "Женщины Рядом". Их команда поддерживает не только внутренне перемещенные лица, но и одиноких матерей, многодетных женщин и людей, которые столкнулись с тяжелыми обстоятельствами. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону +380939790943.

Также бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляет волонтерское движение "Паляница". Они не ограничиваются поддержкой только этих категорий. Дают харчи для военных, малообеспеченных людей и тех, кто имеет инвалидность. Подробности можно найти в соцсетях, в том числе через Instagram.

Своим делом живет и Алексей, кормящий людей. Пищу можно получить в комплексе Queen на улице Посмитного. Контактный номер: +380675575274.

Кроме этого, есть еще супруги волонтеров Ирина и Тарас. Они не только варят горячие обеды для военных, но и делятся едой с переселенцами, пожилыми и беспризорными. Обращаться к ним можно по телефону +380936765556.

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