Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Запоріжжі, то кілька цих вакансій можуть вам підійти.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі продовжує залишатися затребуваною — у місті відкрито одразу кілька вакансій, де охоче беруть людей пенсійного віку та людей з інвалідністю, повідомляє Politeka.

У Комунарському районі потрібен продавець на ринок для роздрібної торгівлі овочами. Заробітна плата становить 8000–10 000 грн, а графік роботи — з вівторка по суботу, з 7:00 до 14:00. Це гарна можливість підробітку для пенсіонерів і людей з обмеженими можливостями, які прагнуть зберігати активність і незалежність.

У Вознесенівському районі відкрито вакансію на фасування сипучих продуктів харчування. Роботодавець шукає чоловіків, бажано з досвідом, але також розглядає людей похилого віку на підробіток.

Передбачається повну зайнятість із заробітною платою в межах 13 000–15 500 грн. Локація — район бази ТАКО, орієнтир — вулиця Карпенка-Карого.

Ще одна можливість — робота фрезерувальником на інструментальному виробництві в районі Критого ринку. Вакансія також передбачає працевлаштування особи пенсійного віку на підробіток. Головне — мати досвід. Оплата — щоденна, від 16 000 до 20 000 грн на місяць.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі — це реальний шанс зберігати фінансову стабільність, бути соціально активним і мати гнучкий графік згідно зі своїми можливостями.

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