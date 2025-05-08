У Запоріжжі виплачують грошову допомогу пенсіонерам і пільговим категоріям за пошкоджене житло

Міська влада Запоріжжя продовжує надавати адресну одноразову грошову допомогу громадянам, зокрема пенсіонерам, чиє житло було пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів після 24 лютого 2022 року, передає Politeka.

Ця програма спрямована на підтримку мешканців міста, які належать до соціально вразливих категорій.

Хто має право на грошову допомогу:

Отримати фінансову підтримку можуть пенсіонери та інші пільговики, зареєстровані у Запоріжжі або ті, хто є власником чи співвласником пошкодженого житла в межах міста. Категорії отримувачів включають:

осіб з інвалідністю;

осіб з інвалідністю з дитинства;

родини з дітьми з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

отримувачів житлових субсидій;

громадян, які користуються пільгами на оплату ЖКП.

Умови надання:

Сума — 15 000 гривень;

Виплачується одноразово;

Доходи пенсіонерів при цьому не враховуються;

Заяву може подати як сам отримувач, так і його законний представник на основі нотаріально завіреної довіреності.

Як подати документи:

Пакет документів подається до відділу прийому громадян Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради за місцем реєстрації заявника.

Контактні телефони для довідок:

(063) 206-02-25

(050) 200-46-70.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, про нові правила для переселенців: хто залишиться без виплат у 2025 році

Також Politeka писала, хто отримає підвищені виплати у травні, названі суми.

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: як отримати.