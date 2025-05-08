Городские власти Запорожья продолжают оказывать адресную единовременную денежную помощь гражданам, в том числе пенсионерам, чье жилье было повреждено в результате ракетных обстрелов после 24 февраля 2022 года, передает Politeka.
Эта программа направлена на поддержку жителей города, относящихся к социально уязвимым категориям.
Кто имеет право на денежную помощь:
Получить финансовую поддержку могут пенсионеры и другие льготники, зарегистрированные в Запорожье или собственники или совладельцы поврежденного жилья в пределах города. Категории получателей включают:
- лиц с инвалидностью;
- лиц с инвалидностью с детства;
- семьи с детьми с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- получателей жилищных субсидий;
- граждан, пользующихся льготами на оплату ЖКУ.
Условия предоставления:
Сумма - 15 000 гривен;
Выплачивается единовременно;
Доходы пенсионеров при этом не учитываются;
Заявление может подать как получатель, так и его законный представитель на основе нотариально заверенной доверенности.
Как подать документы:
Пакет документов подается в отдел приема граждан Департамента социальной защиты населения Запорожского городского совета по месту регистрации заявителя.
Контактные телефоны для справок:
(063) 206-02-25
(050) 200-46-70.
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