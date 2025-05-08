В Запорожье выплачивают денежную помощь пенсионерам и льготным категориям за поврежденное жилье

Городские власти Запорожья продолжают оказывать адресную единовременную денежную помощь гражданам, в том числе пенсионерам, чье жилье было повреждено в результате ракетных обстрелов после 24 февраля 2022 года, передает Politeka.

Эта программа направлена ​​на поддержку жителей города, относящихся к социально уязвимым категориям.

Кто имеет право на денежную помощь:

Получить финансовую поддержку могут пенсионеры и другие льготники, зарегистрированные в Запорожье или собственники или совладельцы поврежденного жилья в пределах города. Категории получателей включают:

лиц с инвалидностью;

лиц с инвалидностью с детства;

семьи с детьми с инвалидностью;

многодетные семьи;

получателей жилищных субсидий;

граждан, пользующихся льготами на оплату ЖКУ.

Условия предоставления:

Сумма - 15 000 гривен;

Выплачивается единовременно;

Доходы пенсионеров при этом не учитываются;

Заявление может подать как получатель, так и его законный представитель на основе нотариально заверенной доверенности.

Как подать документы:

Пакет документов подается в отдел приема граждан Департамента социальной защиты населения Запорожского городского совета по месту регистрации заявителя.

Контактные телефоны для справок:

(063) 206-02-25

(050) 200-46-70.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году

Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.