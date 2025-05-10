Если вы ищете работу пенсионером в Запорожье, то несколько этих вакансий могут вам подойти.

Работа для пенсионеров в Запорожье продолжает оставаться востребованной — в городе открыто несколько вакансий, где охотно берут людей пенсионного возраста и людей с инвалидностью, сообщает Politeka.

В Коммунарском районе требуется продавец на рынок для розничной торговли овощами. Заработная плата составляет 8000-10 000 грн, а график работы - со вторника по субботу, с 7:00 до 14:00. Это хорошая возможность подработки для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, стремящихся сохранять активность и независимость.

В Вознесеновском районе открыта вакансия на фасовку сыпучих продуктов питания. Работодатель ищет мужчин, желательно с опытом, но также рассматривает людей пожилого возраста на подработку.

Предусматривается полная занятость с заработной платой в пределах 13000–15500 грн. Локация – район базы ТАКО, ориентир – улица Карпенко-Карого.

Еще одна возможность – работа фрезеровщиком на инструментальном производстве в районе Крытого рынка. Вакансия также предусматривает трудоустройство пенсионного возраста на подработку. Главное – иметь опыт. Оплата – ежедневная, от 16 000 до 20 000 грн в месяц.

Работа для пенсионеров в Запорожье — реальный шанс сохранять финансовую стабильность, быть социально активным и иметь гибкий график согласно своим возможностям.

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