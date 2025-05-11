Подати документи на субсидії для ВПО в Запоріжжі можна кількома способами, проте варто знати про важливі зміни

Після квітневих нововведень, ухвалених Кабміном у постанові №422, субсидії для ВПО в Запоріжжі змінились, а переселенці отримали більше можливостей для оформлення пільг, повідомляє Politeka.ner.

Про ключові нововведення розповіла юристка Наталія Юрлова в коментарі для Суспільного.

Постанова чітко визначає: переселенці можуть отримувати лише одну з державних програм підтримки. Якщо оформлюється субсидія на оренду житла — допомога за програмою «Прихисток» або на проживання припиняється. Ці програми є взаємовиключними.

Нові правила дозволяють оформити субсидії для ВПО в Запоріжжі не лише на всю квартиру, а й на окрему частину житла — наприклад, кімнату. Головне — щоб у договорі оренди була чітко зазначена площа та описано, яка саме частина приміщення здається в найм.

Відтепер кілька переселенців, які спільно орендують житло, можуть подаватися на субсидію разом, навіть якщо не є родичами. У заяві потрібно вказати склад домогосподарства та визначити одну уповноважену особу. Це важливо, особливо у випадках, коли люди разом винаймають, скажімо, однокімнатну квартиру. Проте склад домогосподарства може бути перевірений Нацсоцслужбою.

Скасована вимога щодо типового договору оренди. Наймачі та орендодавці можуть використовувати власні форми договорів. Присутність власника при поданні документів не є обов’язковою — він долучається лише у випадку, якщо хоче отримати компенсацію сплаченого податку. Але підпис у договорі має бути в будь-якому разі.

Подати документи на субсидії для ВПО в Запоріжжі можна:

особисто в управліннях Пенсійного фонду;

через електронний портал або мобільний застосунок ПФУ;

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Субсидія тепер не перекриватиме всю суму орендної плати. Частину вартості житла обов’язково сплачуватиме наймач. Держава покриватиме лише різницю — це враховано у формулі розрахунку, аби забезпечити справедливість у регіонах з різною вартістю житла.

Також скасовано обмеження щодо тривалості дії пільги. Субсидія автоматично продовжуватиметься кожні шість місяців, якщо не відбулося змін у складі домогосподарства або доходах. Але держава залишає за собою право на верифікацію.

Окремо врегульовано право переселенців орендувати житло в забудовників — юридичних осіб. При цьому компенсація податку для таких орендодавців не передбачена, але переселенці можуть оформлювати субсидію самостійно, маючи оригінал договору.

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