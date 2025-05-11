Подать документы на субсидии для ВПЛ в Запорожье можно несколькими способами, однако стоит знать о важных изменениях.

После апрельских нововведений, принятых Кабмином в постановлении №422, субсидии для ВПЛ в Запорожье изменились, а переселенцы получили больше возможностей для оформления льгот, сообщает Politeka.ner.

О ключевых нововведениях рассказала юрист Наталья Юрлова в комментарии для Суспильного.

Постановление ясно определяет: переселенцы могут получать только одну из государственных программ поддержки. Если оформляется субсидия на аренду – помощь по программе «Убежище» или на проживание прекращается. Эти программы взаимоисключающие.

Новые правила позволяют оформить субсидии для ВПЛ в Запорожье не только на всю квартиру, но и на отдельную часть жилья – например, комнату. Главное — чтобы в договоре аренды была четко указана площадь и описано, какая часть помещения сдается в аренду.

Теперь несколько переселенцев, совместно арендующих жилье, могут подаваться вместе, даже если не являются родственниками. В заявлении следует указать состав домохозяйства и определить одно уполномоченное лицо. Это важно, особенно в случаях, когда люди вместе снимают, скажем, однокомнатную квартиру. Однако состав домохозяйства может быть проверен Нацсоцслужбой.

Отменено требование по типовому договору аренды. Наниматели и арендодатели могут использовать свои формы договоров. Присутствие собственника при подаче документов не обязательно — он приобщается только в случае, если хочет получить компенсацию уплаченного налога. Но подпись в договоре должна быть в любом случае.

Подать документы на субсидии для ВПЛ в Запорожье можно:

лично в управлениях Пенсионного фонда;

через электронный портал или мобильное приложение ПФУ;

в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).

Теперь льгота не будет перекрывать всю сумму арендной платы. Часть стоимости жилья обязательно будет платить съемщик. Государство будет покрывать только разницу - это учтено в формуле расчета, чтобы обеспечить справедливость в регионах с разной стоимостью жилья.

Также отменены ограничения по длительности действия льготы. Она будет автоматически продлеваться каждые шесть месяцев, если не произошло изменений в составе домохозяйства или доходах.

Отдельно урегулировано право переселенцев арендовать жилье у застройщиков – юридических лиц. При этом компенсация налога для таких арендодателей не предусмотрена, но переселенцы могут оформлять ее самостоятельно, имея подлинник договора.

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