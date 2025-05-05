У вівторок, 6 травня 2025 року, на мешканців Одеси очікується переважно хмарна погода.

Прогноз погоди в Одесі на 6 травня, сонце рідко показуватиметься через хмарність, повідомляє Politeka.

Ранок почнеться з дощу, проте вже до середини дня опади припиняться.

Температура повітря протягом дня прогріється до +16°C, а ближче до вечора трохи знизиться до комфортних +14°C. Вітер буде слабким, змінного напрямку, зі швидкістю до 4,1 м/с, що додасть легкої прохолоди.

Атмосферний тиск збережеться в межах норми, а рівень вологості на помірному рівні. Ультрафіолетовий індекс залишиться у безпечних значеннях, що робить цей день придатним для прогулянок та активного відпочинку.

Для метеозалежних громадян можливі незначні коливання тиску, проте на загальне самопочуття вони, швидше за все, не вплинуть. Геомагнітний стан буде стабільним.

Синоптики нагадують, що травнева погода в Одесі може бути дуже мінливою.

Навіть незважаючи на загальне потепління, не виключено несподіваних перепадів температур та погодних сюрпризів.

За інформацією Укргідрометцентру, травень 2025 року обіцяє бути теплішим за кліматичну норму: по Україні середня температура буде на 1,5–2°C вищою за звичайну, з денними показниками від +15 до +19°C.

На півдні, в тому числі і в Одесі, очікуються ще тепліші дні — від +21 до +24°C, а іноді й вище.

Однак розслаблятися поки що рано: весна все ще здатна піднести неприємні несподіванки — від різкого похолодання до короткочасних заморозків.

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