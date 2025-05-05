Прогноз погоды в Одессе на 6 мая, солнце будет редко показываться из-за плотной облачности, сообщает Politeka.

Утро начнется с дождя, однако уже к середине дня осадки прекратятся. После полудня и вечером существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в течение дня прогреется до +16°C, а ближе к вечеру немного понизится — до комфортных +14°C. Ветер будет слабым, переменного направления, со скоростью до 4,1 м/с, что придаст лёгкую прохладу.

Атмосферное давление сохранится в пределах нормы, а уровень влажности — на умеренном уровне. Ультрафиолетовый индекс останется в безопасных значениях, что делает этот день подходящим для прогулок и активного отдыха.

Для метеозависимых граждан возможны незначительные колебания давления, однако на общее самочувствие они, скорее всего, не повлияют. Геомагнитная обстановка будет стабильной.

Синоптики напоминают, что майская погода в Одессе может быть весьма изменчивой.

Даже несмотря на общее потепление, не исключены неожиданные перепады температур и погодные сюрпризы.

По информации Укргидрометцентра, май 2025 года обещает быть теплее климатической нормы: по Украине средняя температура будет на 1,5–2°C выше обычной, с дневными показателями от +15 до +19°C.

На юге, в том числе и в Одессе, ожидаются ещё более теплые дни — от +21 до +24°C, а иногда и выше.

Однако расслабляться пока рано: весна все еще способна преподнести неприятные неожиданности — от резкого похолодания до кратковременных заморозков.

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