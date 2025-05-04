Місцевим мешканцям варто звернути увагу на відключення води на тиждень з 5 по 12 травня у Дніпрі, адже декому доведеться терпіти значні незручності.

Відключення води на тиждень з 5 по 12 травня у Дніпрі стосуватимуться Амур-Нижньодніпровського району, повідомляє Politeka.

Відключення води на тиждень з 5 по 12 травня у Дніпрі передбачають відповідні роботи у період з 5 по 9 число.

Як інформує КП «Дніпроводоканал», впродовж цього часу, їхні працівники будуть припиняти централізоване водопостачання для мешканців приватного сектора. Причина відключення води на тиждень з 5 по 12 травня у Дніпрі - велика заборгованість деяких абонентів перед підприємством.

Під загрозою прининення постачання перебуває значна частина вулиць, серед яких Василя Каразіна, Конотопська, пров. Конотопський, туп. Конотопський, Бахчисарайська, Придніпровська, Анатолія Петрицького, Афанасьєва-Чужбинського, Ватажкова, Генічеська, Йорданська, Лебединська, Олександра Потебні.

Також під обмеження потраплять жителі вулиці Прохолодна, Підвітряна, Самійла Величка, Сонячна Набережна, Таванська, Яна Гуса, Христини Сушко, Динника, Дядьківська, Луговська, Магнітна, Миколи Самійленка, Олександра Олеся, Олекси Гірника, Петра Полтави, Прапорна, Тиха, Юрія Шевельова.

Загалом понад 30 адрес, на яких мешкають боржники, потрапляють під ці заходи. Борги за водопостачання накопичили мешканці на загальну суму, що перевищує 1 мільйон 700 тисяч гривень.

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