Местным жителям стоит обратить внимание на отключение воды на неделю с 5 по 12 мая в Днепре, ведь некоторым придется испытывать значительные неудобства.

Отключения воды на неделю с 5 по 12 мая в Днепре будут касаться Амур-Нижнеднепровского района, сообщает Politeka.

Отключение воды в неделю с 5 по 12 мая в Днепре предусматривают соответствующие работы в период с 5 по 9 число.

В течение этого времени их работники будут прекращать централизованное водоснабжение для жителей частного сектора. Причина отключения воды на неделю с 5 по 12 мая в Днепре - большая задолженность некоторых абонентов перед предприятием.

Под угрозой унижения снабжения находится значительная часть улиц, среди которых Василия Каразина, Конотопская, пер. Конотопский, туп. Конотопская, Бахчисарайская, Приднепровская, Анатолия Петрицкого, Афанасьева-Чужбинского, Ватажкова, Геническая, Иорданская, Лебединская, Александра Потебни.

Также под ограничения попадут жители улицы Прохладная, Подветренная, Самойла Величко, Солнечная Набережная, Таванская, Яна Гуса, Кристины Сушко, Динника, Дядьковская, Луговская, Магнитная, Николая Самойленко, Александра Олеся, Олексы Горняка, Петра Полтавы, Прапорная, Тиха.

В общей сложности более 30 адресов, на которых проживают должники, попадают под эти меры. Долги за водоснабжение накопили жители на общую сумму, превышающую 1 миллион 700 тысяч гривен.

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