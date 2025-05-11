Історія про пенсію в Києві, яка дійшла до суду, закінчилася несподіваним, але логічним рішенням, тож розповідаємо про цей випадок детальніше.

Пенсія в Києві призвела до того, що Пенсійний фонд вимагав у місцевого мешканця значну суму, повідомляє Politeka.

Солом’янський райсуд столиці не задовольнив позов Пенсійного фонду, який вимагав у киянина понад 341 000.

Справа розпочалася ще з грудня 2015 року, коли чоловіка офіційно прийняли на службу до ДСНС. Він, не зволікаючи, передав усі необхідні документи до Головного управління ПФУ: і копію наказу, і сам контракт. Водночас пенсію в Києві за вислугу років йому продовжили нараховувати ще протягом трьох з гаком років.

Після припинення виплат фонд нарахував йому переплату, а це саме та сума, яку й хотіли стягнути. Судова інстанція розібралася, що жодної вини самого громадянина тут немає. Він вчасно повідомив про зміну статусу і не приховував факт служби. Усі дії були прозорими. Жодних фальшивих даних він не надавав, а отже, говорити про якусь недобросовісність підстав немає.

Суд наголосив, що пенсія в Києві нараховувалась добровільно органом ПФУ, тож претензії до самого чоловіка є необґрунтованими. У рішенні йдеться, що стягнення безпідставно виплаченої суми можливе лише у разі, якщо є докази обману або подання неправдивих документів. А цього в матеріалах справи немає. Отже, гроші віддавати не потрібно.

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