История о пенсии в Киеве, которая дошла до суда, закончилась неожиданным, но логическим решением, так что рассказываем об этом случае подробнее.

Пенсия в Киеве привела к тому, что Пенсионный фонд Украины потребовал у местного жителя внушительную сумму, сообщает Politeka.

Соломенский райсуд столицы не удовлетворил иск Пенсионного фонда, требовавший у киевлянина более 341 тысяч гривен.

Дело началось еще с декабря 2015 года, когда мужчину официально приняли на службу в ГСЧС. Он, не мешкая, передал все необходимые документы в Главное управление ПФУ: и копию приказа, и сам контракт. В то же время пенсию в Киеве за выслугу лет ему продолжили начислять еще в течение трех с лишним лет.

После прекращения выплат фонд начислил ему переплату, а именно та сумма, которую и хотели взыскать. Судебная инстанция разобралась, что никакой вины самого гражданина здесь нет. Он своевременно сообщил об изменении статуса и не скрывал факт службы. Все действия были прозрачными. Никаких фальшивых данных он не предоставлял, а значит говорить о какой-то недобросовестности оснований нет.

Суд подчеркнул, что пенсия в Киеве начислялась добровольно органом ПФУ, поэтому претензии к самому мужчине необоснованны. В решении говорится, что взыскание безосновательно выплаченной суммы возможно только в том случае, если есть доказательства обмана или представление ложных документов. А этого в материалах дела нет. Следовательно, деньги отдавать не нужно.

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