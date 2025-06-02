Пенсія в Дніпрі чоловікові не була призначена через рішення Пенсіоного фонду України, тому чоловік подав заяву до суду

Пенсія в Дніпрі повинна була призначатись місцевому жителю, проте у ПФУ йому несподівано відмовили через різні чорнила в трудовій книжці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду.

Причина відмови полягала в тому, що на титульній сторінці трудової книжки дата народження та по батькові були дописані іншим чорнилом. Оскільки останнє місце роботи, де була заведена трудова книжка, припинило свою діяльність, виправити ситуацію було неможливо.

11 березня 2024 року чоловік повторно звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області з заявою про призначення виплат. Він отримав відмову, оскільки вказані записи не відповідали вимогам. У зв’язку з припиненням діяльності останнього місця роботи, він не зміг внести зміни до трудової книжки. Тому пенсія в Дніпрі йому не призначилась і він звернувся до суду, щоб встановити факт належності йому трудової.

Під час розгляду було встановлено, що заявник народився 27 грудня 1962 року в смт Юр’ївка, Павлоградського району, Дніпропетровської області, що підтверджується свідоцтвом про народження та паспортом. Трудова, оформлена 10 липня 1981 року, була заведена на нього після прийняття на роботу слюсарем на Подрібнювальну фабрику. Суд визнав трудову дійсною, встановивши факт її належності заявнику, і задовольнив позов.

Таким чином, суд прийняв рішення на користь чоловіка, тому пенсія в Дніпрі повинна йому бути призначена.

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