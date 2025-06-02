Пенсия в Днепре мужчине не была назначена из-за решения Пенсионного фонда Украины, поэтому мужчина подал заявление в суд

Пенсия в Днепре должна была назначаться местному жителю, однако в ПФУ ему неожиданно отказали из-за различных чернил в трудовой книжке, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Днепровского районного суда.

Причина отказа заключалась в том, что на титульной странице трудовой книжки дата рождения и отчество были дописаны другими чернилами. Поскольку последнее место работы, где она была заведена, прекратило свою деятельность, исправить ситуацию было невозможно.

11 марта 2024 года мужчина повторно обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области с заявлением о назначении выплат, поскольку указанные записи не отвечали требованиям. В связи с прекращением деятельности последнего места работы он не смог внести изменения в трудовую книжку. Поэтому пенсия в Днепре ему не назначилась и обратился в суд, чтобы установить факт принадлежности ему документа.

В ходе рассмотрения было установлено, что заявитель родился 27 декабря 1962 года в пгт Юрьевка, Павлоградского района, Днепропетровской области, что подтверждается свидетельством о рождении и паспорте. Трудовая, оформленная 10 июля 1981 года, была заведена на него после принятия на работу слесарем на Измельчающую фабрику. Суд признал ее действительной, установив факт ее принадлежности заявителю, и удовлетворил иск.

Таким образом, суд принял решение в пользу мужчины, поэтому пенсия в Днепре должна быть ему назначена.

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