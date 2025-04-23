Робота для для пенсіонерів в Дніпрі є на різних умовах та з різною зарплатою для бажаючих.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі залишається затребуваною, адже чимало людей поважного віку прагнуть залишатися соціально активними та зберігати фінансову самостійність, повідомляє Politeka.net.

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Робота для пенсіонерів у Дніпрі знайдеться із зарплатою від 23 до 26 гривень. Зокрема, компанія металургійної промисловості оголосила про відкриту вакансію водія автотранспортного засобу. Серед основних вимог до кандидатів: досвід керування вантажівками типу МАЗ із маніпулятором від одного року; уважність, відповідальність і пунктуальність; мотивація до досягнення результатів і вміння працювати в команді.

До обов’язків входить керування автотранспортом, транспортування та завантаження матеріалів на підприємстві, а також суворе дотримання правил дорожнього руху та норм техніки безпеки.

До того ж робота пропонується посада бухгалтера. Від кандидата на посаду вимагають впевнено володіти бухгалтерськими програмами (Вчасно, BAS, Айфін) та мати досвід від 5 років на такій же самій помаді.

Умови праці: з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00. Іноді можлива часткова віддалена робота. Офіс розташований за адресою: проспект Богдана Хмельницького, 157-А.

Обов’язки: ведення первинної бухгалтерської документації, облік основних засобів, реєстрація податкових накладних та облік та списання запасних частин і палива.

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