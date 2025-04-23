Работа для пенсионеров в Днепре есть на разных условиях и с разной зарплатой для желающих.

Работа для пенсионеров в Днепре остается востребованной, ведь многие пожилые люди стремятся оставаться социально активными и сохранять финансовую самостоятельность, сообщает Politeka.net.

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Работа для пенсионеров в Днепре найдется с зарплатой от 23 до 26 гривен. В частности, компания металлургической промышленности объявила об открытой вакансии водителя автотранспортного средства. Среди основных требований к кандидатам: - опыт управления грузовиками типа МАЗ с манипулятором от одного года; внимательность, ответственность и пунктуальность; мотивация к достижению результатов и умение работать в команде.

В обязанности входит управление автотранспортом, транспортировка и загрузка материалов на предприятии, а также строгое соблюдение правил дорожного движения и норм техники безопасности.

К тому же, предлагается должность бухгалтера. От кандидата на должность требуют уверенно владеть бухгалтерскими программами (вовремя, BAS, Айфин) и иметь опыт от 5 лет на такой же помаде.

Условия труда: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Иногда возможна частичная удаленная работа. Офис находится по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 157-А.

Обязанности: ведение первичной бухгалтерской документации, учет основных средств, регистрация налоговых накладных и учет и списание запасных частей и топлива.

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