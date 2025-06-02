За розміром пенсія в Дніпропетровській області посідає четверте місце в країні.

В Україні налічується понад 10,3 мільйона пенсіонерів, проте пенсія в Дніпропетровській області відрізняється від тієї, яку платять в інших регіонах країни, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється в даних Opendatabot.

Після індексації на 10% середній розмір становить 6 341 гривню, однак через інфляцію на рівні 14,6% це підвищення фактично нівельовано. Середня виплата становить 7 082 гривні. При цьому кожен третій пенсіонер отримує лише 3 340 гривень, що еквівалентно приблизно 80 доларам — це понад 3 мільйони осіб.

За розміром пенсія в Дніпропетровській області посідає четверте місце в країні. Вищі суми отримують пенсіонери лише в Києві, Донецькій та Луганській.

Найбільше пенсіонерів проживає у Дніпропетровській області — 873 тисячі осіб, у Києві — 748 тисяч, а на Харківщині — 707 тисяч. Найменше — в Чернівецькій, де пенсію отримують 206 тисяч громадян.

Підкреслимо, що головним чинником нинішньої демографічної ситуації стала внутрішня міграція, спричинена повномасштабною війною. Чимало літніх людей були змушені залишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях і знайшли відносно безпечний прихисток саме на Дніпропетровщині.

Соціальні служби регіону працюють у посиленому режимі, аби забезпечити гідні умови життя для людей похилого віку, які потребують особливої турботи та підтримки.

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