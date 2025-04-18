Грошова допомога у Дніпрі надається в рамках гуманітарного проєкту за підтримки ЮНІСЕФ.

Грошова допомога у Дніпрі надається родинам із дітьми, які постраждали внаслідок останніх обстрілів, завдяки ініціативі місцевої громадської організації, повідомляє Politeka.

Після масованого удару по місту 16 квітня 2025 року, внаслідок якого постраждали мирні мешканці, зокрема діти, на допомогти вирішила громадська організація «Дніпровська ліга соціальних працівників». За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) вона реалізує проєкт «Соціальні ініціативи для сімей з дітьми на рівні громад у Дніпропетровській області».

Мета ініціативи — підтримка родин, які зазнали лиха внаслідок війни. Особлива увага приділяється дітям, що отримали фізичні або психологічні травми. У межах проєкту передбачено фінансову підтримку у місті, а також інші послуги для родин, які постраждали.

Щоб дізнатися більше або подати заявку на грошову допомогу у Дніпрі, слід звернутися до представників організації за телефоном: 095 282 48 98.

Допомогають на безоплатній основі, після попереднього звернення та уточнення обставин. Фахівці організації працюють у тісній співпраці з громадами, щоб охопити якомога більше потребуючих домогосподарств.

Проєкт діє на всій території Дніпропетровської області, і підтримка залишається актуальною для нових звернень.

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