Подорожчання продуктів у Дніпрі вже стало звичною справою для місцевих мешканців, які змушені витрачати значно більше.

Подорожчання продуктів у Дніпрі найбільше відчувають ті, хто живе на невеликі доходи, а це пенсіонери, студенти, родини з невеликим бюджетом, повідомляє Politeka.

Згідно з даними моніторингу порталу «Мінфін», на початку квітня 2025 року мешканці міста вже побачили нові цінники на основні позиції. Найбільше зміни торкнулися макаронів, борошна і, традиційно, деяких позицій зі щоденного кошика.

Зокрема, макарони виросли з 33,38 до 34,16 гривень за кілограм. І це лише середнє значення, адже в окремих торгових мережах ціна доходить до 41 гривні й вище. Не надто оптимістично для покупців та їхніх бюджетів.

Подорожчання продуктів у Дніпрі зачепило і борошно. Звичний «Хуторок» тепер коштує 31,39 гривень за кілограм, хоча ще нещодавно цінник був трохи нижчим - 30,61. Якщо купувати більшу упаковку, 2 кілограми, то можна трохи зекономити. Вона коштує 54,54.

Цукор, хоч і трохи здав позиції, з 34,70 до 33,25, проте ситуацію в цілому не рятує. Експерти попереджають, що такі коливання не є ознакою стабілізації, а скоріше тимчасовим ефектом на фоні змін у постачанні чи обсягів імпорту. Таке становище на продуктовому ринку, як кажуть аналітики, стало наслідком загальних економічних тенденцій.

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