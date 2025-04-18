Подорожание продуктов в Днепре уже стало привычным делом для местных жителей, вынужденных тратить значительно больше.

Подорожание продуктов в Днепре больше всего испытывают те, кто живет на небольшие доходы, а это пенсионеры, студенты, семьи с небольшим бюджетом, сообщает Politeka.

Согласно данным мониторинга портала Минфин, в начале апреля 2025 года жители города уже увидели новые ценники на основные позиции. Больше всего изменения коснулись макарон, муки и, традиционно, некоторых позиций из ежедневной корзины.

В частности, макароны поднялись с 33,38 до 34,16 гривен за килограмм. И это только среднее значение, ведь в отдельных торговых сетях цена доходит до 41 гривны и выше. Не слишком оптимистично для покупателей и бюджетов.

Подорожание продуктов в Днепре зацепило и муку. Привычный «Хуторок» теперь стоит 31,39 гривен за килограмм, хотя еще недавно ценник был несколько ниже – 30,61. Если покупать большую упаковку, 2 килограмма, можно немного сэкономить. Она стоит 54,54.

Сахар, хоть и сдал немного позиции, с 34,70 до 33,25, однако ситуацию в целом не спасает. Эксперты предупреждают, что такие колебания не являются признаком стабилизации, а, скорее, временным эффектом на фоне изменений в поставках или объемах импорта. Такое положение на продуктовом рынке, как говорят аналитики, явилось следствием общих экономических тенденций.

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