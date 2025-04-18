Денежная помощь в Днепре предоставляется семьям с детьми, пострадавшими в результате последних обстрелов, благодаря инициативе местной общественной организации, сообщает Politeka.
После массированного удара по городу 16 апреля 2025, в результате которого пострадали мирные жители, в частности дети, на помочь решила общественная организация «Днепровская лига социальных работников». При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) она реализует проект "Социальные инициативы для семей с детьми на уровне общин в Днепропетровской области".
Цель инициативы — поддержка семей, потерпевших бедствие в результате войны. Особое внимание уделяется детям, получившим физические или психологические травмы. В рамках проекта предусмотрена финансовая поддержка в городе, а также другие услуги для пострадавших семей.
Чтобы узнать больше или подать заявку на денежную помощь в Днепре, следует обратиться к представителям организации по телефону: 095 282 48 98.
Помогают на безвозмездной основе, после предварительного обращения и уточнения обстоятельств. Специалисты организации работают в тесном сотрудничестве с общинами, чтобы охватить как можно больше нуждающихся в домохозяйствах.
Проект действует на всей территории Днепропетровской области и поддержка остается актуальной для новых обращений.
Последние новости Украины:
Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.
Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.