В Украине насчитывается более 10,3 миллионов пенсионеров, однако пенсия в Днепропетроской области отличается от той, которую платят в других регионах страны, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщается в данных Opendatabot.
После индексации на 10% средний размер составляет 6341 гривну, однако из-за инфляции на уровне 14,6% это повышение фактически нивелировано. Средняя выплата составляет 7082 гривны. При этом каждый третий пенсионер получает лишь 3 340 гривен, что эквивалентно примерно 80 долларам – это более 3 миллионов человек.
По размеру пенсия в Днепропетровской области занимает четвёртое место в стране. Высшие суммы получают пенсионеры только в Киеве, Донецкой и Луганской.
Больше пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 873 тысячи человек, в Киеве — 748 тысяч, а в Харьковской — 707 тысяч. Меньше всего — в Черновицкой, где пенсию получают 206 тысяч граждан.
Подчеркнем, что главным фактором нынешней демографической ситуации стала внутренняя миграция, вызванная полномасштабной войной.
Социальные службы региона работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить достойные условия жизни для пожилых людей, нуждающихся в особой заботе и поддержке.
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