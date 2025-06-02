По размеру пенсия в Днепропетровской области занимает четвертое место в стране.

В Украине насчитывается более 10,3 миллионов пенсионеров, однако пенсия в Днепропетроской области отличается от той, которую платят в других регионах страны, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается в данных Opendatabot.

После индексации на 10% средний размер составляет 6341 гривну, однако из-за инфляции на уровне 14,6% это повышение фактически нивелировано. Средняя выплата составляет 7082 гривны. При этом каждый третий пенсионер получает лишь 3 340 гривен, что эквивалентно примерно 80 долларам – это более 3 миллионов человек.

По размеру пенсия в Днепропетровской области занимает четвёртое место в стране. Высшие суммы получают пенсионеры только в Киеве, Донецкой и Луганской.

Больше пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 873 тысячи человек, в Киеве — 748 тысяч, а в Харьковской — 707 тысяч. Меньше всего — в Черновицкой, где пенсию получают 206 тысяч граждан.

Подчеркнем, что главным фактором нынешней демографической ситуации стала внутренняя миграция, вызванная полномасштабной войной.

Социальные службы региона работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить достойные условия жизни для пожилых людей, нуждающихся в особой заботе и поддержке.

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