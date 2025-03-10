Прогноз погоди у Харкові та Харківській області на 11 березня, синоптики розповіли, до чого готуватися цього вівторка.

Синоптики розкрили, чим здивує прогноз погоди у Харкові та Харківській області на 11 березня, передає Політека.

Українські синоптики поділилися детальним прогнозом погоди у Харкові та Харківській області на вівторок, 11 березня 2025 року.

У Харкові та Харківській області 11 березня 2025 року очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується.

"З ранку і до самого вечора небо у Харкові буде приховане там. Без опадів", - прогнозують синоптики.

Вітер у цей день буде південно-східним, слабким лише до 3-8 м/с, пише Політека.

Вночі у Харкові очікується до +5 градусів, вдень повітря прогріється до +15 градусів.



Щодо Харківської області, 11 березня також очікується ясна погода. Вітер помірний, південний, зі швидкістю до 4 метрів за секунду.

На Харківщині температура 11 березня становитиме до +15 градусів тепла вдень, увечері до +5.

Раніше повідомлялося, що за даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, середньодобовий прогноз погоди у Харкові та Харківській області з 10 по 16 березня температура повітря вночі буде від +1 до +8 градусів, а вдень – +11+17, місцями навіть до +20 градусів.

Однак у березні погода у Харкові та Харківській області може змінюватись, очікуються температурні стрибки.

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