Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 11 марта, синоптики рассказали, к чему готовиться в этот вторник.

Синоптики раскрыли, чем удивит прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 11 марта, передает Политека.

Украинские синоптики поделились подробным прогнозом погоды в Харькове и Харьковской области на вторник, 11 марта 2025 года.

В Харькове и Харьковской области 11 марта 2025 ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков", - прогнозируют синоптики.

Ветер в этот день будет юго-восточным, слабым, лишь до 3-8 м/с, пишет Политека.

Ночью в Харькове ожидается до +5 градусов, днем ​​воздух прогреется до +15 градусов.



Что касается Харьковской области, 11 марта также ожидается ясная погода. Ветер умеренный, южный, со скоростью до 4 метров в секунду.

В Харьковской области температура 11 марта составит до +15 градусов тепла днем, вечером до +5.

Ранее сообщалось, что по данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, среднесуточный прогноз погоды в Харькове и Харьковской области с 10 по 16 марта температура воздуха ночью будет от +1 до +8 градусов, а днем ​​– +11+17, местами даже до +20 градусов.

Однако в марте погода в Харькове и Харьвокской области может меняться, ожидаются температурные скачки.

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