Синоптики раскрыли, чем удивит прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 11 марта, передает Политека.
Украинские синоптики поделились подробным прогнозом погоды в Харькове и Харьковской области на вторник, 11 марта 2025 года.
В Харькове и Харьковской области 11 марта 2025 ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.
"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков", - прогнозируют синоптики.
Ветер в этот день будет юго-восточным, слабым, лишь до 3-8 м/с, пишет Политека.
Ночью в Харькове ожидается до +5 градусов, днем воздух прогреется до +15 градусов.
Что касается Харьковской области, 11 марта также ожидается ясная погода. Ветер умеренный, южный, со скоростью до 4 метров в секунду.
В Харьковской области температура 11 марта составит до +15 градусов тепла днем, вечером до +5.
Ранее сообщалось, что по данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, среднесуточный прогноз погоды в Харькове и Харьковской области с 10 по 16 марта температура воздуха ночью будет от +1 до +8 градусов, а днем – +11+17, местами даже до +20 градусов.
Однако в марте погода в Харькове и Харьвокской области может меняться, ожидаются температурные скачки.
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