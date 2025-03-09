В ближайшие дни в Харькове следует ожидать повышения среднесуточной температуры, поэтому следует знать о завершении отопительного сезона.

В Украине и в Харькове в частности, как правило, завершение отопительного сезона выпадает на 15 апреля, если весна будет с высокими темпертурами - отключение тепла произойдет еще раньше, пишет Политика.

Отапительный сезон в Харькове зависит не от календаря, а от температуры воздуха.

Местные власти в Харькове должны принимать решение о начале и завершении отопительного сезона с учетом климатических условий, государственных санитарных требований и правил эксплуатации тепловых сетей.

Отопительный сезон в Харькове и в Украине, как правило, длится с 15 октября по 15 апреля.

Однако следует отметить, что когда среднесуточная температура воздуха будет составлять в течение трех суток больше +8 градусов тепла то власти могут завершить отопительный сезон в Харькове.

Именно так произошло в прошлом году, когда отопительный сезон завершили досрочно.

Мэр Харькова Игорь Терехов тогда объявил о завершении отопительного сезона досрочно из-за массированных обстрелов, повредивших энергетические объекты города.

К сожалению, неблагоприятные условия и повреждение инфраструктуры российской армией в прошлом году привели к дефициту электроэнергии, что местные власти принять решение об отключении отопления.

Окончание отопительного сезона в городе будет происходить постепенно. Мэр отметил, что погода на улице достаточно благоприятна для отключения теплоснабжения и завершения отопительного сезона в Харькове.

Отопительный сезон в Харькове подходит к концу, теплая весна может ускорить отключение тепла.

Когда отключат отопление в 2025 году в Харькове:

Известно, что порядок включения и отключения отопления в Харькове регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг по теплоснабжению, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 21 августа 2019 года № 830.

В постановлении Кабмина отсутствует привязка к дате, поэтому следует обращать внимание на температуру воздуха, отключение тепла в Харькове осуществляется, если температура превышает +8°C в течение трех дней подряд.

Следует добавить, что завершение отопительного сезона в Харькове и Украине в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного или общего среднего образования, в учреждениях социального обслуживания начинается только по письменным заявкам руководителей.

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