Як пише Politeka.net, українці вже 20-ту добу чинять опір російській окупації. Одним з найгарячіших напрямків є Харків, який розташований практично біля кордону з Росією. Голова Харківської ОДА Олег Синьогубов розповів, як зараз йде ситуація навколо Харкова.
"Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські кафіри зазнали ганебної поразки під Харковом.
Після обіду кафіри намагалися піти штурмом на Харків з П'ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога були відкинуті за межі його попередніх позицій.
У першій половині дня люто билися з окупантами і в російських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил також змусили противника відступити на колишні позиції.
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Втрати ворога підраховуємо.
Наші Збройні Сили України міцно тримають оборону до абсолютної перемоги. У ворога немає жодних шансів!",- написав голова ХОДА.