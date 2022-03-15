Как пишет Politeka.net, украинцы уже 20-е сутки сопротивляются российской оккупации. Одним из самых горячих направлений является Харьков, который расположен практически у границы с Россией. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, как сейчас обстоит ситуация вокруг Харькова.

"Очередное доказательство того, что Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! Сегодня российские кафиры потерпели позорное поражение под Харьковом.

После обеда кафиры пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага были отвергнуты за пределы его предыдущих позиций.

В первой половине дня яростно сражались с оккупантами и в Русских Тишках. Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных Сил также заставили противника отступить на прежние позиции.

Потери врага подсчитываем.

Наши Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону до абсолютной победы. У врага нет никаких шансов!", - написал глава ХОГА.