Опікунство на 3-річними близнюками, батьки яких загинули в ДТП під Харковом, взяла їх найближча родичка

Те, що піклуватися про Дениса і Юлії, які втратили батьків в автомобільній катастрофі 12-го січня, що сталася на Окружній дорозі, буде їх рідна тітка, Олена Арутюнян, яка має достатній досвід у вихованні дітей, оскільки працює вихователькою в дитячому садку, і, до того ж має сина у віці 10 років, інформує Telegram-канал " Kharkiv Journal ".

Крім того, за словами міського голови міста Харкова, Ігоря Терехова, весь тягар відповідальності не ляже виключно на плечі Олени, оскільки й місцева влада допоможе у вихованні сиріт, гарантуючи матеріальну допомогу: "Вважаю, що всі ми, харків'яни, повинні вас підтримати. Разом ми впораємося з усіма труднощами".

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 12-го січня, поблизу населеного пункту П'ятихатки: на дорогу вилетіло легкове авто, в результаті врізалося в таксі, в якому і їхав сам таксист з дружиною і двома дітьми.

Внаслідок інциденту, дорослі чоловік і жінка в таксі загинули відразу, а їхні діти, хоча і їхали без належних ПДР автокрісел, залишилися в живих: хлопчик Денис спочатку знаходився в Комі, але після декількох операцій прийшов до тями, у дівчинки Юлії були переломи стегон і численні поверхневі травми, але вона залишалася у свідомості.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Дніпрі фура збила вежу, на якій знаходилися люди.

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