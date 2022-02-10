Опекунство на 3-летними близнецами, родители которых погибли в ДТП под Харьковом, взяла их ближайшая родственница

То, что заботиться о Денисе и Юлии, которые потеряли родителей в автомобильной катастрофе 12-го января, произошедшей на Окружной дороге, будет их родная тетя, Алена Арутюнян, располагающая достаточным опытом в воспитании детей, поскольку работает воспитательницей в детском саду, и, к тому же, имеет сына в возрасте 10 лет, информирует Telegram-канал " Kharkiv Journal ".

Кроме того, по словам городского головы города Харькова, Игоря Терехова, весь груз ответственности не ляжет исключительно на плечи Алены, поскольку и местные власти помогут в воспитании сирот, гарантируя материальную помощь: "Считаю, что все мы, харьковчане, должны вас поддержать. Вместе мы справимся со всеми трудностями".

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 12-го января, поблизости от населенного пункта Пятихатки: на дорогу вылетело легковое авто, в итоге врезавшееся в такси, в котором и ехал сам таксист с женой и двумя детьми.

Вследствие инцидента, взрослые мужчина и женщина в такси погибли сразу, а их дети, хотя и ехали без положенных ПДД автокресел, остались в живых: мальчик Денис поначалу находился в коме, но после нескольких операций пришел в себя, у девочки Юлии были переломы бедер и многочисленные поверхностные травмы, но она оставалась в сознании.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Днепре фура сбила вышку, на которой находились люди.

Также ранее мы информировали о том, что в Запорожье водитель-наркоман не заметил школьниц на пешеходном переходе, и совершил наезд.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одессе невнимательный водитель на полной скорости "протаранил" маршрутку с пассажирами.