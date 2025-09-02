За умови надання всіх необхідних документів та дотримання встановлених вимог доплати для пенсіонерів в Київській області призначається у максимально короткі строки.

Передбачено додаткову фінансову доплати для пенсіонерів в Київській області до основної пенсії, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Законі України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

В Україні діє спеціальна програма підтримки людей похилого віку, спрямована на тих громадян, яким вже виповнилося 80 років і які через стан здоров’я не можуть повністю самостійно піклуватися про себе та потребують постійної сторонньої допомоги.

Станом на сьогодні розмір цієї доплати для пенсіонерів в Київській області становить 944 гривні 40 копійок на місяць. Ці кошти покликані стати суттєвою підмогою у покритті витрат, що пов’язані із доглядом, придбанням ліків, продуктів та інших необхідних речей для повсякденного життя.

Крім того, у серпні окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати ще й на додаткові одноразові нарахування. Їхній розмір залежить від конкретного статусу та пільгової категорії отримувача.

Так, сума разової виплати може коливатися у межах від 450 гривень до 3100 гривень. Це дає змогу бодай частково компенсувати зростання витрат на проживання та надати пенсіонерам фінансове полегшення у найбільш критичний для них період.

Доплати для пенсіонерів в Київській області у розмірі 944 гривні 40 копійок встановлюється лише для тих пенсіонерів, які отримують пенсію за віком і водночас за станом здоров’я не здатні самостійно себе обслуговувати. Держава визнає, що такі люди особливо потребують сторонньої допомоги, тому й надає їм фінансову підтримку, щоб полегшити організацію догляду.

Для оформлення цієї виплати необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України. Ключовим документом, який підтверджує право на отримання надбавки, є медична довідка від лікарсько-консультаційної комісії. Саме висновок ЛКК засвідчує, що пенсіонер дійсно потребує постійної сторонньої допомоги. Важливо, що довідки, видані ще у 2020 році з позначкою «безстрокова», залишаються чинними і зараз. Тобто повторно проходити медичне обстеження у такому випадку не потрібно.

Окрім довідки з медичної установи, для оформлення надбавки слід також подати довідку про склад сім’ї. Цей документ підтверджує, що поруч із пенсіонером немає працездатних родичів, які могли б взяти на себе обов’язок догляду. Якщо ж такі родичі є, але вони фактично не проживають із літньою людиною чи з певних причин не можуть здійснювати догляд, необхідні відповідні підтвердження. Додатково в сервісний центр Пенсійного фонду подається особиста письмова заява пенсіонера.

За умови надання всіх необхідних документів та дотримання встановлених вимог надбавка призначається у максимально короткі строки. Це робиться для того, щоб люди похилого віку якомога швидше отримали додаткові кошти, які допоможуть їм організувати догляд і забезпечити власні щоденні потреби.

