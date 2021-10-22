У Харкові знайшли 250-кілограмову німецьку авіабомбу часів Другої світової.

Про це повідомили в ДСНС України.

Так, під час ремонту водостоку в промисловій зоні на вул.Великій Панасівській знайшли 250-кілограмову німецьку авіабомбу.

Сапери ідентифікували знахідку як авіаційну бомбу SD-250.

Вибухонебезпечний предмет знищили на спеціальному майданчику.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області знайшли авіабомби Другої світової.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

Так, ще на початку осені сапери розмінували і знищили сім боєприпасів часів Другої світової війни.

Саперні роботи проводилися в населених пунктах Чугуївського та Харківського районів.

Серед знешкоджених боєприпасів-3 фугасні авіабомби ФАБ-50, 1 артилерійський снаряд калібром 100 мм та 3 гранати Ф-1.