У Харкові знайшли 250-кілограмову німецьку авіабомбу часів Другої світової.
Про це повідомили в ДСНС України.
Так, під час ремонту водостоку в промисловій зоні на вул.Великій Панасівській знайшли 250-кілограмову німецьку авіабомбу.
Сапери ідентифікували знахідку як авіаційну бомбу SD-250.
Вибухонебезпечний предмет знищили на спеціальному майданчику.
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Раніше повідомлялося, що в Харківській області знайшли авіабомби Другої світової.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
Так, ще на початку осені сапери розмінували і знищили сім боєприпасів часів Другої світової війни.
Саперні роботи проводилися в населених пунктах Чугуївського та Харківського районів.
Серед знешкоджених боєприпасів-3 фугасні авіабомби ФАБ-50, 1 артилерійський снаряд калібром 100 мм та 3 гранати Ф-1.
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