В Харькове нашли 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен Второй мировой.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Так, во время ремонта водостока в промышленной зоне на ул. Большой Панасовской нашли 250-килограммовую немецкую авиабомбу.

Саперы идентифицировали находку как авиационную бомбу SD-250.

Взрывоопасный предмет уничтожили на специальной площадке.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области нашли авиабомбы Второй мировой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Так, еще в начале осени саперы разминировали и уничтожили семь боеприпасов времен Второй мировой войны.

Саперные работы проводились в населенных пунктах Чугуевского и Харьковского районов.

Среди обезвреженных боеприпасов - 3 фугасные авиабомбы ФАБ-50, 1 артиллерийский снаряд калибром 100 мм и 3 гранаты Ф-1.