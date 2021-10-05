У ковидних лікарнях Харкова зайнято 90% місць.
Директор Департаменту охорони здоров'я ХОДА Максим Хаустов повідомив, що станом на 4 жовтня в лікарнях Харкова зайнято майже 90% місць для хворих COVID -19,
У Харкові, зайнято 66% ліжко-місць для хворих коронавірусом, у лікарнях по області - 58% місць.
"Госпіталь ветеранів вчора ввечері почав приймати Ковід хворих. сьогодні там черга зі швидких. Розгорнуто понад 250 місць і є готовність приймати хворих на повну потужність", - йдеться в телеграм-каналі "Веха".
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До слова, в Харківській області ковид не зменшує обертів.
За даними Міністерства охорони здоров'я України на ранок 5 жовтня, в Харківській області за добу коронавірусом захворіли 940 осіб.
За добу померли 18 пацієнтів, одужали 328 осіб.
Крім того, відомо, що за час епідемії в області від коронавірусу померли 4018 пацієнтів.
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