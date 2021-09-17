В Харьковской области могут ввести новые карантинные ограничения уже на следующей неделе
Об этом сообщили в ХОГА.
"Мы уже на пороге. Там по двум показателям мы уже превышаем. Мы ждем следующую неделю и соответствующее решение будет принято на государственном уровне, тогда проведем нашу комиссию и все эти ограничения вступят в законную силу. Пока область, как и государство, оставляют в зеленой зоне", - сообщил зампредседателя ХОГА.
К слову, харьковских учителей и медиков хотят проверить на иммунитет к ковиду.
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По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, иммунитет к COVID-19 имеют 24% работников учебных учреждений.
Но это число не отражает реальную ситуацию, ведь есть люди, которые переболели ковидом бессимптомно.
Иммунитет к коронавирусу имеют 69% медработников, среди них - те, кто переболел и вакцинировался, но есть и другая категория.
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