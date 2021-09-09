Харьковских учителей и медиков хотят проверить на иммунитет к ковиду
Об этом сообщает "ATN".
По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, иммунитет к COVID-19 имеют 24% работников учебных учреждений.
Но это число не отражает реальную ситуацию, ведь есть люди, которые переболели ковидом бессимптомно.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира: что произошло
Ужесточение карантина с 13 сентября, что ждет учеников: «Будут работать только те школы…»
Ушла из жизни знаменитая советская актриса: "Трудно подобрать слова"
Масштабный пожар разгорелся в Затоке: 25 людей оказались в эпицентре огня, кадры с места
Иммунитет к коронавирусу имеют 69% медработников, среди них - те, кто переболел и вакцинировался, но есть и другая категория.
К слову, жительница Кегичевского района начала рожать прямо в машине скорой.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
У 31-летней жительницы начались роды по дороге в роддом. 2 сентября мальчик родился в автомобиле скорой помощи в Кегичевском районе.
"При осуществлении госпитализации у беременной начался II период родов, авто сразу остановили, фельдшер начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря ее действиям, женщина родила здорового мальчика с весом 3 кг, с ростом 51 см", – говорится в сообщении.
После рождения ребенок вместе с роженицей был доставлен в больницу.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".