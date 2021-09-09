Харьковских учителей и медиков хотят проверить на иммунитет к ковиду

Об этом сообщает "ATN".

По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, иммунитет к COVID-19 имеют 24% работников учебных учреждений.

Но это число не отражает реальную ситуацию, ведь есть люди, которые переболели ковидом бессимптомно.

Иммунитет к коронавирусу имеют 69% медработников, среди них - те, кто переболел и вакцинировался, но есть и другая категория.

К слову, жительница Кегичевского района начала рожать прямо в машине скорой.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

У 31-летней жительницы начались роды по дороге в роддом. 2 сентября мальчик родился в автомобиле скорой помощи в Кегичевском районе.

"При осуществлении госпитализации у беременной начался II период родов, авто сразу остановили, фельдшер начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря ее действиям, женщина родила здорового мальчика с весом 3 кг, с ростом 51 см", – говорится в сообщении.

После рождения ребенок вместе с роженицей был доставлен в больницу.

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