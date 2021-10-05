В ковидных больницах Харькова занято 90% мест.

Директор департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов сообщил, что по состоянию на 4 октября в больницах Харькова занято почти 90% мест для больных COVID-19, пишет "Накипело".

В Харькове, занято 66% койко-мест для больных коронавирусом, в больницах по области - 58% мест.

"Госпиталь ветеранов вчера вечером начал принимать Ковид больных. сегодня там очередь из скорых. Развёрнуто более 250 мест и есть готовность принимать больных на полную мощность", - говорится в телеграм-канале "Веха".

К слову, в Харьковской области ковид не сбавляет обороты.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 5 октября, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 940 человек.

За сутки скончались 18 пациентов, выздоровели 328 человек.

Кроме того, известно, что за время эпидемии в области от коронавируса умерли 4018 пациентов.

Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"

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