У Харкові обвалилася стіна будівлі
Кадри з місця опублікували місцеві жителі в соцмережах.
У Новобаварському районі обвалилася частина фасадної стіни житлового будинку.
Інцидент стався 3 вересня на вул. Котляревського, 3.
За попередніми даними, ніхто не постраждав, офіційна інформація перевіряється.
Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "У два рази ширше"
Кравчука після складної операції і місяця в реанімації вивезли з України: що відомо
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вирішив покинути Україну, кадри зборів: "Тут всі мої речі"
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Тіна Кароль нарешті показала українцям красеня, за якого хочеться заміж: "Красива пара"
До слова, у Харкові комунальники укладали асфальт під час зливи
Кадри опублікували в місцевому Telegram-каналі.
8 червня Харків накрив сильний дощ, місцями навіть випав град. У місті утворилися річки на вулицях.
Але місцеві комунальники не розгубилися і продовжили ремонт дороги.
"Асфальт, який ми заслужили", - іронічно підписали відео автори публікації.
Нагадаємо, про НП в центрі, кадри: "ледь не постраждали діти на екскурсії"
Також Politeka повідомляла, про НП в Одесі, кадри: звалився великий шматок і вирвав ліхтар.