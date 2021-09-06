У Харкові обвалилася стіна будівлі

Кадри з місця опублікували місцеві жителі в соцмережах.

У Новобаварському районі обвалилася частина фасадної стіни житлового будинку.

Інцидент стався 3 вересня на вул. Котляревського, 3.

За попередніми даними, ніхто не постраждав, офіційна інформація перевіряється.

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До слова, у Харкові комунальники укладали асфальт під час зливи

Кадри опублікували в місцевому Telegram-каналі.

8 червня Харків накрив сильний дощ, місцями навіть випав град. У місті утворилися річки на вулицях.

Але місцеві комунальники не розгубилися і продовжили ремонт дороги.

"Асфальт, який ми заслужили", - іронічно підписали відео автори публікації.

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