В Харькове обвалилась стена здания

Кадры с места опубликовали местные жители в соцсетях.

В Новобаварском районе обвалилась часть фасадной стены жилого дома.

Инцидент произошел 3 сентября на ул. Котляревского, 3.

По предварительным данным, никто не пострадал, официальная информация проверяется.

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К слову, в Харькове коммунальщики укладывали асфальт во время ливня

Кадры опубликовали в местном Telegram-канале.

8 июня Харьков накрыл сильный дождь, местами даже выпал град. В городе образовались реки на улицах.

Но местные коммунальщики не растерялись и продолжили ремонт дороги.

"Асфальт, который мы заслужили", - иронично подписали видео авторы публикации.

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