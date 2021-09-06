В Харькове обвалилась стена здания
Кадры с места опубликовали местные жители в соцсетях.
В Новобаварском районе обвалилась часть фасадной стены жилого дома.
Инцидент произошел 3 сентября на ул. Котляревского, 3.
По предварительным данным, никто не пострадал, официальная информация проверяется.
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К слову, в Харькове коммунальщики укладывали асфальт во время ливня
Кадры опубликовали в местном Telegram-канале.
8 июня Харьков накрыл сильный дождь, местами даже выпал град. В городе образовались реки на улицах.
Но местные коммунальщики не растерялись и продолжили ремонт дороги.
"Асфальт, который мы заслужили", - иронично подписали видео авторы публикации.
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