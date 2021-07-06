У харків'ян масово перевірятимуть документи

На Харківщині зараз чергові антитерористичні навчання СБУ.

"Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можлива перевірка документів громадян, огляд автомобілів. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особу", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки просять людей поставитися з розумінням і всебічно допомагати правоохоронцям.

Нагадаємо, у Харкові зник чоловік

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

У поліцію 3 липня звернувся житель Слобідського району Харкова - його син 1976 року народження пішов рибалити на човні на кар'єр на проспекті Гагаріна і не повернувся.

На березі водойми правоохоронці знайшли речі чоловіка, човен був на воді.

4 липня зниклого шукали співробітники ДСНС-тіло чоловіка водолази не виявили.

Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень - пошуки тривають.

Також ми писали раніше, що 5-й день тривають пошуки: у Харкові біля "студентської" зник чоловік, фото.

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.