У харьковчан будут массово проверять документы

На Харьковщине сейчас очередные антитеррористические учения СБУ.

"Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, осмотр автомобилей. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

Сотрудники службы безопасности просят людей отнестись с пониманием и всесторонне помогать правоохранителям.

Напомним, в Харькове пропал мужчина

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

В полицию 3 июля обратился житель Слободского района Харькова - его сын 1976 года рождения ушел рыбачить на лодке на карьер на проспекте Гагарина и не вернулся.

На берегу водоема правоохранители нашли вещи мужчины, лодка была на воде.

4 июля пропавшего искали сотрудники ГСЧС - тело мужчины водолазы не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений - поиски продолжаются.

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Как сообщала Politeka, в Харькове ищут 35-летнего мужчину: как он выглядит.

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