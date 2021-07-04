В Харькове пропал мужчина

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Волонтеры разыскивают пропавшего 59-летнего Игоря Скорбача, который еще 30 июня ушел из дома в районе станции метро "Студенческая" на Салтовке и пропал.

Харьковчанин был одет в красно-белую рубашку, белую майку и джинсы, обут в мокасины.

Игорь нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Скорбача, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Напомним, в Харьковской области пропала 15-летняя девушка

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

28 июня в 20:15 в полицию обратилась 39-летняя женщина и сообщила, что ее дочь сбежала из дома после семейной ссоры.

15-летнюю жительницу села Липчановка Карину Зубенко нашли уже на следующий день в селе Оскол.

Сбежавшая девушка рассказала, что она уехала туда, чтобы погулять.

С юной харьковчанкой сотрудники полиции провели профилактическую беседу. О случившемся правоохранители сообщили в службу по делам детей.

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Как сообщала Politeka, в Харькове ищут 35-летнего мужчину: как он выглядит.

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