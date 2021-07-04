В Харькове пропал мужчина
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Волонтеры разыскивают пропавшего 59-летнего Игоря Скорбача, который еще 30 июня ушел из дома в районе станции метро "Студенческая" на Салтовке и пропал.
Харьковчанин был одет в красно-белую рубашку, белую майку и джинсы, обут в мокасины.
Игорь нуждается в медицинской помощи.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Скорбача, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
Напомним, в Харьковской области пропала 15-летняя девушка
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
28 июня в 20:15 в полицию обратилась 39-летняя женщина и сообщила, что ее дочь сбежала из дома после семейной ссоры.
15-летнюю жительницу села Липчановка Карину Зубенко нашли уже на следующий день в селе Оскол.
Сбежавшая девушка рассказала, что она уехала туда, чтобы погулять.
С юной харьковчанкой сотрудники полиции провели профилактическую беседу. О случившемся правоохранители сообщили в службу по делам детей.
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Как сообщала Politeka, в Харькове ищут 35-летнего мужчину: как он выглядит.
Кроме того Politeka писала, что миниатюрная харьковчанка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.