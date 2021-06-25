У Харкові чоловік налякав місцевих жителів
Так, на Ньютона 102 у двір заїхав невідомий чоловік, вийшовши з автомобіля він зарядив зброю, почав нею розмахувати.
Неадекват перелякав жителів, сів в авто і зник, передає "ХХ".
Раніше цього ж чоловіка не раз засікали камери відеоспостереження, коли він їздив п'яним за кермом по двору.
Тоді, як пише телеграм-канал, реакції поліції не послідувало.
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"У Харкові страйкбольних ігор толком немає, ось і намагаються махати своїми іграшками де-попало", - розмірковують в коментарях користувачі Мережі.
Нагадаємо, у Харкові сталася перестрілка між двома водіями
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.
Попередньо встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через паркування.
"Під час з'ясування стосунків правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», — йдеться в повідомленні поліції.
Потерпілий з пораненням стопи доставлений в лікарню.
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