У Харкові чоловік налякав місцевих жителів

Так, на Ньютона 102 у двір заїхав невідомий чоловік, вийшовши з автомобіля він зарядив зброю, почав нею розмахувати.

Неадекват перелякав жителів, сів в авто і зник, передає "ХХ".

Раніше цього ж чоловіка не раз засікали камери відеоспостереження, коли він їздив п'яним за кермом по двору.

Тоді, як пише телеграм-канал, реакції поліції не послідувало.

"У Харкові страйкбольних ігор толком немає, ось і намагаються махати своїми іграшками де-попало", - розмірковують в коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, у Харкові сталася перестрілка між двома водіями

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.

Попередньо встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через паркування.

"Під час з'ясування стосунків правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», — йдеться в повідомленні поліції.

Потерпілий з пораненням стопи доставлений в лікарню.

Нагадаємо, що неадекват відкрив стрілянину по людях посеред вулиці, є потерпілий: подробиці з Одеської області

Як повідомляла Politeka, хлопець відкрив стрілянину на дні народження коханої, кількість жертв зростає.

Також Politeka писала, про стрілянину в центрі Києві: два залицяльники не поділили дівчину, перші деталі НП.