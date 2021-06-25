В Харькове мужчина напугал местных жителей
Так, на Ньютона 102 во двор заехал неизвестный мужчина, выйдя с автомобиля он зарядил оружие, начал им размахивать.
Неадекват перепугал жителей, сел в авто и скрылся, передает "ХХ".
Ранее этого же мужчину не раз засекали камеры видеонаблюдения, когда он ездил пьяным за рулём по двору.
Тогда, как пишет телеграм-канал, реакции полиции не последовало.
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"В Харькове страйкбольных игр толком нет, вот и пытаются махать своими игрушками где-попало", - размышляют в комментариях пользователи сети.
Напомним, в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.
«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.
Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу.
Напомним, что неадекват открыл стрельбу по людях посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области
Как сообщала Politeka, парень открыл стрельбу на дне рождения любимой, количество жертв растет.
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