В Харькове мужчина напугал местных жителей

Так, на Ньютона 102 во двор заехал неизвестный мужчина, выйдя с автомобиля он зарядил оружие, начал им размахивать.

Неадекват перепугал жителей, сел в авто и скрылся, передает "ХХ".

Ранее этого же мужчину не раз засекали камеры видеонаблюдения, когда он ездил пьяным за рулём по двору.

Тогда, как пишет телеграм-канал, реакции полиции не последовало.

"В Харькове страйкбольных игр толком нет, вот и пытаются махать своими игрушками где-попало", - размышляют в комментариях пользователи сети.

Напомним, в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.

«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.

Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу.

Напомним, что неадекват открыл стрельбу по людях посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области

Как сообщала Politeka, парень открыл стрельбу на дне рождения любимой, количество жертв растет.

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