Графіки відключення світла у Полтавській області на 18 червня дозволяють підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

У Полтавській області на 18 червня запроваджуються планові графіки відключення електроенергії, які охоплять значну кількість адрес, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 18 червня дозволяють підтримувати стабільну роботу енергосистеми, своєчасно виявляти потенційні проблеми та зменшувати ризик аварійних збоїв у подальшому. Споживачів закликають стежити за оновленнями графіків на офіційних ресурсах оператора системи розподілу.

З самого ранку, з 08:00–16:30 години в селі триватимуть додаткові знеструмлення, які торкнуться окремих адрес. Знеструмлення торкнуться наступних вулиць:

Григорія Сковороди — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10

Історична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Калинова — 7

Котовського — 12

Медичний (пров.) — 1, 2, 4, 6

Миколи Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Соборності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21

Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Шкільна — 9

Шкільний (пров.) — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11

Центральна (додатково) — 10-Ф

З 08:00 до 16:30 години в селі Клименки вводять додаткові відключення. Електрики не буде за такими адресами:

Дружби — 1, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20

Степова — 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 29

Тараса Шевченка — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а

З 08:00 до 16:30 години в селі Мачухи триватимуть планові знеструмлення. Вони вводяться через ремонтні роботи та охоплять такі адреси:

Андрія та Ігоря Геращенків — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27

Вільного козацтва — 29, 30

Зелена — 1

Зелений (пров.) — 2, 3, 4, 6, 7

Земляків-Героїв УПА — 1–44, 48, 56

Земляків-Героїв УПА (пров.) — 14, 24, 42

Космонавтів — 1, 2, 2/1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 11, 12-а, 13, 14, 15а, 15б, 17, 21, 23, 23-а, 25, 33

Незалежності — 2–28

Центральна — 61–151

Яблунева — 3, 5, 8, 15, 21, 22, 28.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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