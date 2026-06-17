У Полтавській області на 18 червня запроваджуються планові графіки відключення електроенергії, які охоплять значну кількість адрес, повідомляє Politeka.net.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 18 червня дозволяють підтримувати стабільну роботу енергосистеми, своєчасно виявляти потенційні проблеми та зменшувати ризик аварійних збоїв у подальшому. Споживачів закликають стежити за оновленнями графіків на офіційних ресурсах оператора системи розподілу.
З самого ранку, з 08:00–16:30 години в селі триватимуть додаткові знеструмлення, які торкнуться окремих адрес. Знеструмлення торкнуться наступних вулиць:
- Григорія Сковороди — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10
- Історична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45
- Калинова — 7
- Котовського — 12
- Медичний (пров.) — 1, 2, 4, 6
- Миколи Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38
- Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Соборності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21
- Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Шкільна — 9
- Шкільний (пров.) — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11
- Центральна (додатково) — 10-Ф
З 08:00 до 16:30 години в селі Клименки вводять додаткові відключення. Електрики не буде за такими адресами:
- Дружби — 1, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20
- Степова — 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 29
- Тараса Шевченка — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а
З 08:00 до 16:30 години в селі Мачухи триватимуть планові знеструмлення. Вони вводяться через ремонтні роботи та охоплять такі адреси:
- Андрія та Ігоря Геращенків — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27
- Вільного козацтва — 29, 30
- Зелена — 1
- Зелений (пров.) — 2, 3, 4, 6, 7
- Земляків-Героїв УПА — 1–44, 48, 56
- Земляків-Героїв УПА (пров.) — 14, 24, 42
- Космонавтів — 1, 2, 2/1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 11, 12-а, 13, 14, 15а, 15б, 17, 21, 23, 23-а, 25, 33
- Незалежності — 2–28
- Центральна — 61–151
- Яблунева — 3, 5, 8, 15, 21, 22, 28.
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада
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