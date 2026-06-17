В Полтавской области на 18 июня вводятся плановые графики отключения электроэнергии, которые будут охватывать значительное количество адресов, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области на 18 июня позволяют поддерживать стабильную работу энергосистемы, своевременно выявлять потенциальные проблемы и уменьшать риск аварийных сбоев. Потребителей призывают следить за обновлением графиков на официальных ресурсах оператора системы распределения.

С самого утра, с 08:00–16:30 часов в селе будут продолжаться дополнительные обесточивания, которые коснутся отдельных адресов. Обесточение коснутся следующих улиц:

Грыгория Сковороды — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10

Исторычна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Калынова — 7

Котовського — 12

Медычный (пров.) — 1, 2, 4, 6

Мыколы Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Соборности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21

Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Шкильна — 9

Шкильный (пров.) — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11

Центральна (дополнительно) — 10-Ф

С 08:00 до 16:30 часов в селе Клыменкы вводят дополнительные отключения. Электричества не будет по следующим адресам:

Дружбы — 1, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20

Степова — 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 29

Тараса Шевченка — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а

С 08:00 до 16:30 часов в селе Мачухы будут продолжаться плановые обесточивания. Они вводятся через ремонтные работы и охватят следующие адреса:

Андрия та Игоря Геращенкив — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27

Вильного козацтва — 29, 30

Зелена — 1

Зеленый (пров.) — 2, 3, 4, 6, 7

Землякив-Героив УПА — 1–44, 48, 56

Землякив-Героив УПА (пров.) — 14, 24, 42

Космонавтив — 1, 2, 2/1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 11, 12-а, 13, 14, 15а, 15б, 17, 21, 23, 23-а, 25, 33

Незалежності — 2–28

Центральна — 61–151

Яблунева — 3, 5, 8, 15, 21, 22, 28.

Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община

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