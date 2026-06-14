Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 15 по 21 червня є частиною системної програми.

Графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 червня триватимуть за окремими адресами у Полтавській області, повіломляє Politeka.net.

Як зазначають енергетики, графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 15 по 21 червня є частиною системної програми технічного обслуговування електромереж регіону. У межах цих робіт фахівці здійснюють комплексне оновлення обладнання, посилюють надійність енергосистеми та знижують імовірність виникнення аварійних ситуацій у майбутньому.

15.06.2026 року будуть тривати у селі Кізлівка. Обмеження вводять з 08:00 до 16:30 години, проте вони стосуються тільки наступних адрес:

Загорянська (б. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 114, 116),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101),

пров.Шкільний (б. 4, 8, 10, 12, 14, 16),

Ярівська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58)

16.06.2026 року також будуть тривати додаткові вимкнення електрики з 07:00 до 19:00 години. Вони охоплять частину села Зачепилівка та триватимуть на вулицях:



пров.Городній (б. 2, 5),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Миру (б. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородний (б. 1),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38)

Також цього дня не буде електрики в смт.Нові Санжари з 08:00 до 17:00 години, але вони стосуються таких вулиць:

пров.Автомобілістів (б. 2а, 4),

Вернадського (б. 16/10, 18, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/20, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54а, 58),

пров.Кустарний (б. 9, 13, 15а),

Слюсарна (б. 1, 1Б, 2, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 12, 13/10, 14/8),

пров.Слюсарний (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 20, 22, 24а),

про-д Слюсарний (б. 1, 2, 8, 10, 12, 14, 16).

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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