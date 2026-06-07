Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 8 по 14 червня триватимуть в деяких населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.
Оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 8 по 14 червня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.
08.06.2026 року будуть вимикати електрику з 8:00 до 20:00 години через виконання планових робіт. Обмеження діятимуть у селі Гуньки за такими адресами:
- Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
- Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12–14, 16–20, 20А, 22–24, 26–28
- Лугова — 7
- Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8–10, 12
- пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7
- Центральна — 1–6, 10, 14, 16
- Козацька — 2, 4, 13
- Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11
- Кам’яна — 2
- пров. Кам’янський — 1, 6
8 червня також зникне світло в селі Демидівка з 8:00 до 20:00 години. Десятки будинків лишаться без електрики за наступними адресами:
- Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6–9, 14
- Української Перемоги — 1, 2, 4–6, 8, 9, 10–13, 17, 19, 23, 25
- Центральна — 1–12, 14–24, 25А, 26–29, 31–36, 39–46, 50–56, 59, 62–64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108
- Героїв ЗСУ — 2–11, 13–24 (вкл. 14А)
- Вишнева — 1–5, 8, 9, 11, 15–17
- Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21
- Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
09.06.2026 року вводяться планові графіки відключення світло через плановий ремонт. З 8:00 до 16:30 години триватимуть обмеження в таких населених пунктах:
Зачепилівка вулиці:
- Жовтнева — 101
- Колхозна — 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26
- Космонавтів — 2, 8
- Степна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 26, 28, 30
Калашники вулиці:
- Григорія Сковороди — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10
- Історична — 1–45 (повний перелік будинків: 1–31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, включно з 17а, 20а)
- Калинова — 7
- Котовського — 12
- пров. Медичний — 1, 2, 4, 6
- Миколи Гоголя — 1–38 (повний перелік)
- Молодіжна — 1–12
- Соборності — 1–21 (вкл. 11б, 15а)
- Центральна — 1–20
- Шкільна — 9
- пров. Шкільний — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11.
Джерело: Омельницька Громада
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада
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