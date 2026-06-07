Оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 8 по 14 червня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 8 по 14 червня триватимуть в деяких населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 8 по 14 червня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

08.06.2026 року будуть вимикати електрику з 8:00 до 20:00 години через виконання планових робіт. Обмеження діятимуть у селі Гуньки за такими адресами:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12–14, 16–20, 20А, 22–24, 26–28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8–10, 12

пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1–6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам’яна — 2

пров. Кам’янський — 1, 6

8 червня також зникне світло в селі Демидівка з 8:00 до 20:00 години. Десятки будинків лишаться без електрики за наступними адресами:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6–9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4–6, 8, 9, 10–13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1–12, 14–24, 25А, 26–29, 31–36, 39–46, 50–56, 59, 62–64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2–11, 13–24 (вкл. 14А)

Вишнева — 1–5, 8, 9, 11, 15–17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

09.06.2026 року вводяться планові графіки відключення світло через плановий ремонт. З 8:00 до 16:30 години триватимуть обмеження в таких населених пунктах:

Зачепилівка вулиці:

Жовтнева — 101

Колхозна — 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26

Космонавтів — 2, 8

Степна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 26, 28, 30

Калашники вулиці:

Григорія Сковороди — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10

Історична — 1–45 (повний перелік будинків: 1–31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, включно з 17а, 20а)

Калинова — 7

Котовського — 12

пров. Медичний — 1, 2, 4, 6

Миколи Гоголя — 1–38 (повний перелік)

Молодіжна — 1–12

Соборності — 1–21 (вкл. 11б, 15а)

Центральна — 1–20

Шкільна — 9

пров. Шкільний — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11.

Джерело: Омельницька Громада

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Встигніть зареєструватися: ВПО можуть отримати нову грошову допомогу в Полтавській області.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві: скільки потрібно буде платити.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де можна отримати набори.