Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 червня триватимуть через планові та профілактичні роботи.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 червня стосуватимуться окремих вулиць і будинків відповідно до затвердженого переліку адрес, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 червня триватимуть через планові та профілактичні роботи. Такі роботи проводяться для своєчасного виявлення та усунення можливих несправностей, що дозволяє знизити ризик аварійних ситуацій і запобігти непередбаченим перебоям з електропостачанням у майбутньому.



З 08:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику у селі Вільний Степ. Додаткові графіки відключення світла охоплять тільки окремі адресси:

Вишнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Молодіжна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

05.06.2026 року з 08:00 до 17:00 години в селі Крута Балка не буде електрики. Світло зникне в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Українських повстанців (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювілейна (б. 6/47, 27а).

З 08:00 до 17:00 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР вимикатимуть електрику в селі Калашники. Обмеження триватимуть на вулицях:

Григорія Сковороди (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10),

Історична (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Калинова (б. 7),

Котовського (б. 12),

пров.Медичний (б. 1, 2, 4, 6),

Миколи Гоголя (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Соборності (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21),

Центральна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

Шкільна (б. 9),

пров.Шкільний (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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