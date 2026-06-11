У червні 2026 року ВПО можуть скористатися кількома програмами грошової допомоги в Полтавській області від міжнародних та благодійних організацій, пише Politeka.net.

У більшості випадків грошова допомога призначається на період від одного до трьох місяців, а окремі програми передбачають підтримку до шести місяців. Кошти зазвичай надходять на банківські рахунки одержувачів або виплачуються через відділення «Укрпошти».

Однією з програм підтримки залишається проєкт Естонської ради у справах біженців, який продовжує діяти для громадян, що проживають у прифронтових районах або на територіях, які зазнали впливу бойових дій.

Програма передбачає надання грошової допомоги за пріоритетами — фінансової підтримки для людей, які через війну втратили можливість самостійно забезпечувати базові потреби. Під час розгляду заявок враховуються різні життєві обставини, зокрема проживання поблизу лінії фронту, вимушене переселення, нещодавня евакуація, пошкодження чи руйнування житла внаслідок обстрілів, а також загальний рівень соціальної вразливості домогосподарства.

Отримані кошти можна використовувати на найнеобхідніші витрати — придбання продуктів харчування, ліків, засобів гігієни, одягу та інших товарів першої потреби. Розмір грошової допомоги в Полтавській області залежить від категорії одержувачів. Так, мешканці прифронтових територій можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу, що покриває потреби на період до шести місяців.

Громадянам, які були евакуйовані або постраждали від обстрілів, передбачено виплату 12 300 гривень на особу. Крім того, найбільш вразливі внутрішньо переміщені особи, які не отримують державних виплат, можуть розраховувати на щомісячну підтримку у розмірі 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Реєстрація для участі у програмі здійснюється через місцеві громади та онлайн-сервіси, що особливо важливо для жителів віддалених або важкодоступних населених пунктів. Організатори рекомендують регулярно стежити за оновленнями щодо доступності фінансування та умов участі.

Також триває реалізація масштабного гуманітарного проєкту від «Карітас Україна». За інформацією організації, разом із дев’ятьма регіональними осередками вона впроваджує програму багатогалузевої допомоги постраждалим від війни. Ініціатива фінансується за підтримки Сполучених Штатів Америки, а загальний обсяг фінансування становить 77 мільйонів доларів.

Проєкт розрахований на підтримку близько 500 тисяч громадян, серед яких понад 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі триває другий етап реалізації програми.

Допомога насамперед спрямована на внутрішньо переміщених осіб, жителів прифронтових громад, а також родини, які втратили житло, майно або стабільне джерело доходу через бойові дії. Особливу увагу приділяють найбільш вразливим категоріям населення — людям похилого віку, особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям та одиноким батькам.

Джерело: Факти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Встигніть зареєструватися: ВПО можуть отримати нову грошову допомогу в Полтавській області.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві: скільки потрібно буде платити.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де можна отримати набори.